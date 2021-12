Piden la detención de Fabián Gianola por abuso sexual.

En ese momento, el actor se defendió alegando que la mujer "quería prensa" y desestimó todas las versiones dando por el suelo aquella versión que denunció Meneses.

Ahora, en Nosotros a la Mañana revelaron que fue citado a declarar y Viviana Aguirre, una de las denunciantes, dio detalles de lo que vivió con el cómico.

GIANOLA NOTIFICADO

Fabián Gianola fue imputado por abuso y pedirían su detención

“Seis hechos y dos víctimas. Ayer le llegó la notificación a los abogados querellantes y a la defensa de Fabián Gianola. Se lo convoca a prestar declaración indagatoria en una audiencia por Zoom este viernes las 10. Hay un alto porcentaje de que la justicia pida su detención. La condena va de 8 a 20 años. Hay una de las victimas que dice que fue violada”, relató el periodista de policiales Pampa Mónaco en el ciclo de eltrece.

EL TESTIMONIO DE VIVIANA AGUIRRE

La actriz habló de lo que vivió con Fabián Gianola cuando trabajaron juntos y se mostró conforme con el accionar de la justicia.

“Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar (un compañero de la radio)... Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”, contó angustiada.

“Cuando ocurrió el primer episodio me dijeron que haga la denuncia y yo pensé que lo iba a poder controlar pero cuando ocurrió lo segundo ya pasó el límite. ¿Como puedo llegar a inventar algo tan grave, donde hay más compañeros de trabajo? Uno no puede inventar algo tan grave como esto y hacer algo penal”, advirtió al tiempo que mostraba su malestar con algunos periodistas que pusieron en duda su palabra. “Dicen que fue sobreseído, pero con la justicia no se juega. Si encontraron pruebas no se puede inventar", siguió contundente.