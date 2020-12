Picante respuesta de Jorge Rial a Dalma Maradona: "El que dijo todas las barbaridades fue Diego"

https://twitter.com/dalmaradona/status/1336016831077888005 Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos SOLO CON EL FIN DE LASTIMARME! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asiq SIGAN OPERANDO COMO QUIERAN!Cagones violentos no les tengo miedo! Yo hablaba con mi papá cara a cara! Nunca lo filme ni le publique un audio! — Dalma Maradona (@dalmaradona) December 7, 2020

Minutos después, Jorge Rial tomó el guante y le respondió de forma contundente. "Recién tuiteó Dalma, enojada por el audio. Ahora estamos hablando por privado, bien. Ella dice 'lo hago por acá porque es el único medio que tengo para no aportar al circo que hacen'. Pero lo hizo público, es parte del circo de todas maneras. Y dice 'me tengo que defender de alguna manera’ y que pusimos el audio después de lo que escribió de Morla. Ella habla de operar y dice la palabra 'cagones'. Yo pongo la jeta siempre, si los otros se esconden es otra cosa. Acá salió su abogado a hablar. No lo tomes como algo personal", comenzó diciendo Rial.

"Yo entiendo que está dolida, pero con decir 'no lo pongan más', ya está, no lo ponemos más, no hay problemas. Pero el circo también es esto. Con el posteo también alimenta el circo", continuó.

"Nosotros no operamos. No hace falta. Todos están hablando, Dalma, y nos llega (información) de todos lados, algunos cercanos tuyos. Es fácil decir 'cagón', yo pongo la jeta, te guste o no te guste. Yo entiendo que te lastime, yo te pido disculpas y punto. Pero son audios que ya pasamos. ¿Entonces no podemos poner nada más viejo? También acaba de hablar su abogado Dragani, que le pegó a Morla. En este programa siempre se habló de Diego... Acá no operamos por nadie. Mostramos le minuto a minuto de la enfermera. Vamos a hablar de Luque, que tiene en sus antecedentes un homicidio. Seré torpe, eso te lo acepto, pero operar no. Te vuelvo a pedir disculpas, porque soy un caballero y entiendo tu enojo, y sobre todo tu dolor, pero no es de cagón. Hace 20 años que pongo la jeta acá y me banco todo… En este programa no nos opera nadie, pasan todos, y lo que queremos saber qué pasó con Diego ese día. Ahora, ¿duele? Esa es la relación de Diego y su familia. El que hablaba era Diego. Nadie le ponía una pistola para que hablara, el que dijo todas las barbaridades fue Diego Maradona, hablando de tu mamá, de ustedes, metió en cana a Rocío (Oliva), rechazó a su hijo Junior, a Jana estuvo mucho tiempo sin darle su identidad. Si te molesta, en este momento de dolor, te pido disculpas, pero es parte de la historia".