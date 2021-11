Patricio Giménez: Susana casi se muere por el Covid

susana giménez punta del este.jpg

Patricio, junto a la hija de la conductora, Mecha Sarrabayrouse, estuvieron todo el tiempo a su lado y si bien no profundizó demasiado dijo que no la pasó bien.

"Susana casi se muere con lo del COVID", reveló el cantante en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.

"Lo peor es que ella lo negaba. En un momento le hice hacer un test, porque Susana tiene mucha gente, pero a su vez, es ella la que manda, así que se lo hice hacer y le dio positivo", contó.

Y agregó: "En ese momento me dice 'no, no puede ser que yo tenga Covid, es falso positivo. Al otro día me la escuché muy mal, porque la conozco… así que le dije que le iba a mandar un especialista de inhaladores, y le mandé dos médicos y una ambulancia… porque la conozco, si le decía la verdad no iba a querer. Le dije que entre, en ese momento llegó a decirme 'pendejo de mier…te voy a cagar a trompadas'".

Y luego afirmó que "si esa noche no se internaba se moría, porque en la casa no la pasaba".

"Ella lo entendió después, pero yo estoy muy contento de haber hecho eso más allá de su enojo", sentenció Patricio Giménez.

Actualmente la histórica presentadora televisiva se encuentra en Miami y parte de su tiempo en la costa de Estados Unidos grabando una de las primeras entregas de "Por el mundo" con Marley, luego de unos meses de poco trabajo por la pandemia.