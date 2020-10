Patricio Giménez a Jorge Rial: "No tengo reparos en cagarte a trompadas"

La respuesta de Patricio no tardó en llegar y grabó un irónico descargo a través de sus historias de Instagram: "El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer? Sí, acepto un cargo político, puedo ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mierd... de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer… ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?".

En la tarde de este martes, Rial continuó con el asunto en "Intrusos" y volvió a opinar sobre el hermano de Susana: "Ojalá que este país que vos desnotás... porque algún día vas a tener que volver, ojalá nos cruce y yo te voy a enseñar muchas cosas, como por ejemplo a trabajar mucho, a romperte el cul..., a abrirte camino solito por la vida, a no romper un billete, a no ser un mantenido...".

Y anoche, Patricio volvió a grabar un explosivo mensaje para Jorge, redoblando la apuesta: "Cuando quieras cruzarte conmigo tenes los shows que hago y te venís Y te atajo, no te hagas ningún problema. Tené cuidado con los problemas de salud que anduviste teniendo. Tené recaudos".

"Que yo tenga mi vieja con cáncer y mi abuela de 98, no las puedo ver por más que esté a seis cuadras, porque por ahí las contagio... No pasa por dónde estoy y esto me pasa desde febrero. Y que vos te metas con mi vieja con cáncer hace que yo no tenga ningún reparo en cagarte a trompadas el día que te vea".