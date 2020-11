Patricio Giménez sobre el pretendiente de Susana: "Ya no hay más vividores cerca"

Sin embargo, el hermano de Susana, Patricio, aclaró en su cuenta de Instagram que la diva ni lo conoce y que el hombre en cuestión no respetó los protocolos y la sacó a bailar.

"Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, sé cómo te llamás, sé quién sos, sé lo que no tenés, no te hagás el empresario del jet privado. A mi hermana, yo hoy, estoy para cuidarla. Y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", dijo Patricio con un filtro del Guasón como cuando se peleaba y le contestaba a Jorge Rial hace unas semanas.

Y añadió con fuerza: "Terminé la canción cuando, contra todo los protocolos, la sacaste a bailar. Susana no te conoce, ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice de sacarse una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. El resto y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama".