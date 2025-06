Pampita confirmó que la China Suárez la llamó en medio del escándalo con Wanda Nara.

Luego de que Wanda Nara acusara a la China Suárez de arruinar el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas, la China denunció amenazas y mensajes agresivos por parte de los usuarios en las redes.

Al ser consultada sobre la situación de la China Suárez, Pampita fue contundente. “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”, dijo sin vueltas.