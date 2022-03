"¡Nunca le dije sorete!", Paula Chaves rompió el silencio sobre la China Suárez y fue letal

"Sos un s@rete" Las tajantes palabras de Paula Cháves a China Suárez por el escándalo con Icardi

"Sin nombrar a nadie, ¿es cierto que hubo una fractura ahí?”, preguntó el cronista haciendo referencia a la China Suárez.

“A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda", respondió Paula.

Paula Chaves negó haber hablado mal de la China Suárez

"No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver. La verdad es que me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema", siguió indignada con las noticias que la involucraron en el Wandagate.

Si bien quiso quitarle dramatismo a la situación, Paula Chaves confirmó que pasaron cosas íntimas tras el escandaloso affaire.

“No estoy enojada ni mucho menos, no me pelé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas y que me apenan", agregó .

“Yo no le dije sor… a nadie", cerró divertida.

La traición de la China Suárez a Paula Chaves

Paula Varela dio detalles de una nueva traición de la China Suárez.

La actriz le habría reenviado un audio privado de Paula Chaves a Mauro Icardi.

"En agosto, cuando Mauro Icardi empieza a likear a la China Suárez, dentro del entorno de amigas de Paula Chaves empieza a haber un revoloteo, un '¿qué está pasando?'. Y es Paula la que se comunica con la China", aseguró Varela.

"Chaves le dice a la China '¿estás likeando a Mauro Icardi, el marido de Wanda? Y está mi amiga Zaira'. Lo que me cuentan es que la China la hizo sentir como una desubicada a Paula".

"Paula se sintió tan mal que hasta le pidió perdón. ¿Pero qué hizo la China? Le reenvió el audio a Icardi. De esta traición se enteró Paula Chaves", sentenció la panelista.