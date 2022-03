"No es el típico paj...", Nazarena Vélez explotó y largó todo sobre su vínculo con Jorge Rial

Jorge Rial le respondió a Nazarena Vélez luego de que ella lo tratara de mafioso

Luis Ventura, ex compañero y amigo de Rial, rompió el silencio y habló sobre estas versiones echando más leña al fuego."Con Nazarena Vélez hay una historia paralela a la de siempre", dijo picante.

"Pudo haber habido un touch, esto se va a negar, pero por lo menos había gente o una mujer que pataleaba y eso no se podía decir abiertamente”, siguió Ventura lanzando un bombazo por los aires.

Nazarena Vélez negó su romance con Jorge Rial

Lejos de dejar pasar estas versiones, Nazarena Vélez habló en LAM y reveló su verdadera relación con Jorge Rial.

"Tuve una relación cercana con Jorge, después de lo de Fabián creo que Rial sintió pena por mí", dijo sin tapujos.

"Nunca fui pareja de Rial. No tuve ningún touch", siguió contundente.

Sin embargo, Ángel de Brito retrucó: "¿Tuviste sexo? Un beso…". Y Vélez mantuvo su negativa: "No".

"No es el típico 'pajerli'. En eso es un señor. Es un caballero… En un momento fuimos muy amigos", concluyó Nazarena.

La amenaza de Jorge Rial a Nazarena Vélez

Nazarena Vélez recordó un tremendo episodio que vivió con Jorge Rial años atrás.

“Jorge me ayudó muchísimo. Pero tiene esa cosa que todos se preguntan ¿por qué le tienen miedo? A mí, un día me llamó y me dijo ¿vos medís 1.73? Bueno, te estoy preparando el cajón”, comenzó explicando Nazarena.

La mamá de Barbie Vélez se refirió al miedo que sienten varios famosos al hablar de Jorge Rial y dio detalles de la amenaza que recibió por parte del conductor.

"Rial empezaba a la 1 el programa y me hizo mier… como millones de veces. Hacía eso por cualquier cosa, porque me iba al programa de Viviana Canosa y no al de él. Y yo decía ‘¿de verdad estás hablando tanto? Y tiene una cosa mafiosa y él mismo se declara un mercenario”, cerró.