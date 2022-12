La guerra entre Tamara Baez, ex pareja de L-Gante, y Wanda Nara, parece no tener fin, e incluso suma un nuevo capítulo a su larga historia que comenzó a principios de este año cuando comenzó a rumorearse un supuesto romance entre el cantante y la ex mujer de Mauro Icardi. A través de su cuenta de Instagram, la chica joven atacó a la empresaria con una serie de historias.