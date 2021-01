Nazarena Vélez en paños menores: "Se me nota el qlo cayendo"

En el mismo, parodia la canción Se te nota de Lele Pons & Guaynaa y asegura que "se me nota la panza, el qlo (sic) cayendo y la celulitis".

"Sé que no es fácil aceptar lo que no nos gusta y que toda la vida nos dijeron que no estaba bien ni era 'estético'", dice Nazarena Vélez y agrega: "A mí me sigue costando subir este tipo de videos pero cada vez que una de ustedes me dice que le sirve se me va toda la vergüenza a la m...".

Como era de esperarse, Nazarena recibió cientos de comentarios positivos, en su mayoría de mujeres que le agradecen este tipo de publicaciones en Instagram: "Te empece a seguir desde que hacés esto que es romper con todo el estereotipo de mina con cuerpo perfecto", le escribió una seguidora.

"Sos una genia y me das fuerzas! Soy muy avergonzada de mi cuerpo y no disfruto un montón de cosas simples de la vida!", acotó otra.

Hace unos días, también en el marco de esta nueva iniciativa, la actriz se mostró "imperfecta".

"Nunca creí poder lograr reírme de algo que me acomplejó y dolió tanto #micuerpo odié tanto cada estría cada pozo de celulitis.... Pero aquí estamos.

Más grande,más vivida y sufrida dándome cuenta que algo en el transcurso de esta vida se aprendió. Pasen y vean mis defectos que les aseguro que nada de todo lo feo que puedan decir puede ser peor que todo lo que me dije e hice yo misma", sumó la mamá de Babry Vélez también con un palito para quienes la critican detrás del teclado.