nazarena velez cumpleaños 49m1.webp La foto vintage de Nazarena Vélez.

A sus 49 años, Nazarena Vélez se muestra más fabulosa y espléndida que nunca. La flamante abuela es una de las pocas famosas que no teme a la hora de presumir sus curvas al natural y sin tapujos.

nazarena velez bikini brasil 1.webp Nazarena Vélez cumplió 49 años y las fotos en bikini son bestiales.

Hace algunas semanas la angelita viajó a Buzios y aprovechó para posar como toda una modelo luciendo bikinis y trajes de baños de lo más sexy y reveladores causando sensación con cada imagen.

nazarena velez bikini 2.webp Nazarena Vélez cumplió 49 años y las fotos en bikini son bestiales.

Nazarena Vélez arrasó desde el gym

Nazarena Vélez celebró un mes de gimnasio con un álbum demencial. Divertida y natural,compartió todos los detalles en su cuenta de Instagram arrancando con imágenes de su primer semana.

NAZARENA VELEZ CALZAS 2.webp

"Primer semana de gimnasio", escribía Nazarena posando en calzas de serpiente. Ahora, la madre de Barbie Vélez fue por más y se fotografió luciendo un conjunto deportivo con estampa galáctica explosiva.

La panelista de LAM se fotografió desde todos los planos y acompañó sus postales con un honesto mensaje. "Disciplina. Hoy cumplo 1 mes sumando hábitos saludables #gym... Haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito. No se nota pero se siente", escribió orgullosa y sus fans la llenaron de elogios.

nazarena velez calzas galacticas 2.webp Nazarena Vélez festejó un mes de gym con zoom asesino a sus calzas galácticas y es brutal.

Nazarena Vélez y su look más salvaje

Nazarena se despidió de Buzios por todo lo alto con un posteo que cautivó a sus fans. La panelista de LAM viajó al país vecino junto a su pareja Santiago Camaño.

Desde hace dos semanas, Nazarena Vélez viene paralizando las redes sociales con posteos desde la playa luciendo los modelos de bikinis más variados y llamativos.

nazarena velez animal print 1.webp En animal print demencial, Nazarena Vélez se despidió de Buzios y el álbum es brutal.

Ahora, la mamá de Barbie Vélez se animó a concluir sus vacaciones con un último álbum de fotos donde se mostró llevando su vestido playero más glamoroso.

Al natural, feliz y divertida, Nazarena eligió un diseño XL animal print con escote strapless y posó como toda una modelo desde la playa recibiendo comentarios de famosas como Yanina Latorre que la llenaron de elogios por su estilo.

nazarena velez animal print 2.webp Nazarena Vélez posó como una modelo en las playas brasileñas.

Nazarena Vélez pidió puntaje para sus fotos

Nazarena Vélez ha compartido con sus fans todos los detalles de su viaje mostrándose siempre al natural y sin retoques.

nazarena velez bikini puntaje 1.webp En micro-bikini, Nazarena Vélez pidió puntaje y la respuesta fue tremenda.

Ahora, Nazarena publico un nuevo ábum de fotos donde se la ve difrutando del mar en la playa y luciendo una bikin color turquesa de corpiño strapless.

Súper divertida y feliz, Naza aprovechó la publicación para conocer la opinión de sus seguidores sobre las dotes fotográficas de su novio. "Las fotos que me saca el Bocha... ¿Puntaje?", escribio Naza y la catarata de elogios no tardó en explotar.

nazarena velez bikini puntaje 2.webp

Nazarena Vélez y sus calzas más explosivas

Nazarena se grabó sin filtros y su look deportivo se robó toda la atención. La panelista eligió un conjunto deportivo de calzas y crop top camuflado de lo más llamativo.

Además, aprovechó su posteo para realizar una profunda reflexión. "Soy un sinfín de contradicciones. Me amo, me cuestionó... Me gusto y me rechazo.... Pero siempre agradezco estar viva y sana. Perdonó y acepto lo que soy y como soy", comenzó.

NAZARENA CALZAS CAMU 2.jpg

"Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos. Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad. La vida misma", cerró.

