Nati Jota subió un video en bikini y la destrozaron: "Justo cuando creía que estaba más segura"

Si bien intenta no darles demasiada importancia, hay palabras que ofenden más que otras y eso fue lo que le sucedió esta vez.

"Subo un video en bikini y los mensajes criticándome el cuerpo no se hacen esperar", se der en Twitter.

"Justo cuando creía que estaba más segura de mi misma. Me encuentro cosas nuevas que no me jodían. Gracias", lamentó Nati Jota que pasa unos días de descanso junto a sus padres, sus hermanas y primas en la Costa Atlántica.

Hace unos días, Nati Jota mostró en las redes un mensaje privado en el que un hombre le decía que tiene "muchas estrías en las tetas".

La periodista, al revelarlo, le contestó no solo a él sino al resto de "estos giles": "Traumada toda mi adolescencia por mis estrías, usaba bikinis rarísimas para que me taparan. Lo bueno de estos giles es que nos confirman que lo que antes nos dolía ahora nos chupa un huevo".