Nati Jota se subió al cuatri en tanga y explotó todo: "Qué ganas de ser ese asiento"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKSFRCeAZAW%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by NATI JOTA (@natijota)

"Es solo la pose, lejos estoy de manejar un cuatri y cuando me llevaron no paré de decir “ay” y “despacito”. Pd 1) no sean mal pensados. pd 2) obvio anduve con casco y me lo saqué pa la foto. Pd 3) qué difícil no gustar del q te lleva en cuatri, mucho Tres metros sobre el cielo, no?", escribió divertida junto a la postal.

En horas, la foto cosechó miles de likes y picantes comentarios como "Unas ganas de ser el asiento", "Una máquina arriba de otra máquina", entre otros.

El día anterior, Nati publicó una foto junto a su amiga Lelu Mendy con quien trabajó muchos años en ESPN. Abrazadas y en bikini, las jóvenes causaron furor entre los followers que dejaron comentarios como "Qué bombas", "Preciosas", "Presentá a tu amiga", entre otros.