Nati Jota se puso una enteriza después de 17 años y le dijeron de todo: "¡Uff que caderas!"

La rubia decidió publicar una foto que tomó durante sus últimas vacaciones en la playa y aprovechó para contar que sintió luego de ponerse una enteriza tras más de 17 años de llevar bikini.

Luciendo un diseño verde militar súper ajustado, Nati Jota posó como toda una diosa y los followers la llenaron de comentarios.

Nati Jota arrasó en enteriza

nati jota enteriza 2.jpg

"TBT ah re que es domingo. Igual creo que en unos días voy a poner las patitas en el mar. Es una forma que intenta ser cool pero en realidad es pene de decir que me voy a la costa", comenzó divertida anticipando su viaje a la costa.

"Soy una guitarra. La foto es de cuando me volví a poner una enteriza después de 17 años, fue raro", siguió ocurrente.

"Con 0 pruebas y varias dudas estoy considerando que la última vez fue a los 10 años. Puede que después me le haya puesto cocorita a mi madre con que quería bikinis nomás. Solo dios sabe, si es que anda por ahí", cerró.

Como siempre, los fans no tardaron en apoyarla escribiendo mensajes como "uff esas caderas", "siempre bella", "una bomba", entre otros.

La foto más íntima de Nati Jota

Llevando su osadía a otro nivel, Nati Jota paralizó las redes sociales con una de sus fotos más intimas desde el baño de su casa.

Luciendo un culotte súper sexy y con una maquinita de afeitar en sus manos, Nati Jota bromeó sobre la situación y acompañó su atrevida postal con un divertido mensaje.

"Tentada con este chivo que nunca me aprobaron. La gillete en la cara, el yeso; yo los entiendo, yo también lo hubiera bochado. Noviembre 2020 todavía creía en el amor, ah re que no. Ah re que sí y ahora también", escribió irónica sobre la foto que no le dejaron publicar.