Natalie Pérez sin filtro sobre la polémica con El Polaco y Barby Silenzi: "Me porte re bien"

natalie perez polacoo.jpg

Sin embargo, este año cuando Pérez quiso hablarle porque iba a reemplazarlo en "Masterchef Celebrity" se dio cuenta que la tenía bloqueada.

"El Polaco me tenía bloqueada en Instagram. Pero parece que fue del pasado”, señaló la actriz de "Pequeña Victoria".

“Este bloqueo parece que es antiguo. No tenía su teléfono y lo busqué por Instagram”, enfatizó.

Marcelo Polino reveló que en esa época El Polaco estaba de novio con Silvina Luna aunque también dialogaba con Barby Silenzi.

Ahora, Natalie volvió a referirse al tema con la revista Papparazi. Al ser consultada por su actual relación con el rubio en las redes, la cantante expresó: "Los líos con la pareja se solucionan en la casa. Los trapitos en casa. Creo que está todo bien, yo le doy like también. Yo no hice nada, me porté re bien".

Además, Pérez contó que no conoce personalmente a Barby Silenzi pero que no tendría problema en hacerlo. ¿Se viene el encuentro?