En un audio que el periodista Daniel Ambrosino compartió en exclusivo en América Noticias, Bárbara Hoffmann reiteró su pedido de Justicia: "Nos como familia estamos pendientes y ansiosos de que la causa avance y seguimos pidiendo fervientemente justicia. Todo lo demás está en manos de nuestros abogados. El resto de la información la tienen ellos. Gracias", aseguró.

Sergio Denis murió el 15 de mayo a los 71 años. Estaba internado en la clínica de rehabilitación Alcla, donde fue trasladado luego de que el 11 de marzo de 2019, cayera al foso contiguo del escenario del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, desde tres metros de altura.

La caída de Sergio Denis

Respecto de las acciones que inició la familia para buscar Justicia por la muerte de Sergio Denis, el abogado Colombo ya había anunciado que las mismas se iban a dirigir contra el teatro, la intendencia y la gobernación tucumana.

"Su muerte aceleró esta decisión. Siempre la espera estaba dada en virtud de que apostábamos al milagro y si Sergio volvía a estar conectado con la realidad era él quien iba a manejar la estrategia. Esto no ocurrió y entonces hoy estamos convencidos de que hay que iniciar acciones", confirmaba Colombo hace unos meses en Intrusos.

"Fue un sindicato el que lo contrató. Vamos a ir contra todos aquellos que tengan algo de responsabilidad respecto del hecho. El motivo por el cual queremos hacer esto es, no solo para que encuentre un poco de paz la familia, sino para que no vuelva a ocurrir, no solo en este teatro sino en cualquier teatro de la Argentina. Esto no puede volver a ocurrir", indicó el letrado al momento de iniciar acciones legales.

La carta de Bárbara tras la muerte de Sergio Denis