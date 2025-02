La joven fue acompañada por una amiga y su abogado Alejandro Cipolla disfrutando de la noche hasta las 5 de la mañana, y subiendo fotos de su salida en su cuenta de instagram. Tras todos los reclamos y críticas por su accionar, Morena Rial reposteó un mensaje de su abogado y agregó un picante descargo apuntando contra L-Gante.

morena rial boliche.avif

"De no creer las críticas contra More Rial. Está con un proceso en trámite, esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. La alevosía es tremenda, a More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se le festeja. ¿La vara cómo se mide?", opinó Alejandro Cipolla, ex abogado de L-Gante.