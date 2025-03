Morena Rial le dijo "abuela demente" y Yanina Latorre la liquidó: "No te quiere nadie"

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.

yanina morena.webp

Morena Rial se peleó con la ex novia de su novio: "Andá a vender tortafritas"

Aseguran que Morena Rial volvió a apostar al amor y estaría en pareja con un joven llamado Eric Gomez desde hace más de dos meses.

Si bien Morena Rial negó las versiones, se filtraron mensajes de Eric confirmando su relación e incluso salió su ex novia Yazmin a confirmar el rumor.

morena rial yazmin eric.webp

Además, Yazmin y su hermana lo mandaron al frente en LAM y hasta mostró tremendos audios que le mandó Eric amenazándola y acusándola de colgarse de la fama de Morena Rial.

En medio de su visita a LAM, Ángel de Brito se comunicó con Morena Rial quien no quiso cruzarse con la ex de su novio pero, fiel a su estilo, le mandó un mensaje sin anestesia. "Jamás haría un cruce con estas chicas. Que vuelvan a vender tortafritas", escribió la hija de Jorge Rial.

Los agresivos audios del novio de Morena Rial

Yazmin visitó LAM y mostró los mensajes que le mando Eric hablando de Morena Rial y agrediéndola. "¿Te querés colgar de mí y de More? Si no fuera por mí, a ustedes no las conoce nadie, no salían de Soldati. Gorda, sucia, yo era mucho para tu casa. Me cansé de verlas llorar", dice el joven.

ex novio morena.webp

Días antes, la ex del nuevo novio de Morena Rial se comunicó con Pepe Ochoa y le mandó captura de su conversación con Eric donde reconoce su romance y hasta revela sus verdaderas intenciones con la hija de Jorge Rial."Me ves la cara de tonta, no estás donde me dijista y hablas mal de la mina", le dice ella a lo que Eric responde "Queremos sacarle plata".