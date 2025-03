Filosa, Morena Rial siguió y se mostró orgullosa de su nuevo rol como chimentera. "Me encanta esta etapa de mi vida donde me toca jugar a mí. Gracias por haber aguantado tanta mier... llegó mi turno...". agregó amenazante.

more rial yanina infiel.jpg Morena Rial aseguró que Yanina Latorre engañó a Diego Latorre: "¡Le fue infiel a Puntita!".

Morena Rial disparó contra Lola Latorre

Morena Rial fue por Lola Latorre recordando un polémico episodio de la hija mayor de la conductora. La joven habló de la participación de Lola Latorre en una fiesta clandestina.

Morena Rial reposteó una noticia del 2020 con el título "Lola Latorre demorada por asistir a una fiesta clandestina" y fiel a su estilo la acompañó con su comentario ultra picante.

"Alguien me explica esto? Cómo que estuvo detenida si orina agua bendita la la madre", escribió Morena Rial en alusión a Yanina Latorre.

morena rial lola latorre detenida.avif

Yanina Latorre liquidó a Morena Rial

Días antes, Morena Rial trató a Yanina Latorre de "abuela demente" y Yanina Latorre la destrozó.

"¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

yanina morena.webp

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.