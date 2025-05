¡Bombazo! Elías Piccirillo habló desde la cárcel y confirmó los rumores sobre Jesica Cirio

En un audio, el ex de Jesica Cirio reveló que está viviendo una pesadilla y que es inocente de las acusaciones en su contra. "Realmente, estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así. Estoy privado de mi libertad siendo una persona inocente; es una situación muy abrumadora. No son momentos fáciles y es algo que te perturba psicológicamente. No se lo deseo a nadie. Las horas acá, y los momentos, se vuelven interminables", arranca diciendo elempresario.

Además, Elías Piccirillo negó que su abogado esté siendo pagado por Jesica Cirio. "Jésica no me puso el abogado. Eso es un tema familiar. No digan cosas que no son, dijo elogiando el trabajo que está siendo su letrado.