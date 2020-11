More Rial contó cuánto llegó a pesar y cómo se superó

Un usuario de Instagram le preguntó cuando llegó a pesar como máximo y More no tuvo problemas en responder que alcanzó los 145 kilos.

"Yo llegué a pesar 145 kg, por eso mismo hoy los comentarios de m... que me hagan ya no me afectan", expresó la mamá de Francesco Ambrosioni.

"O si me llegan a herir porque soy humana y a veces me agarran bajones, pienso en lo que pude lograr y me siento super orgullosa de mí", terminó sobre los motivos por los que se hizo tan fuerte,

Además, al adelgazar la joven se sometió a otras cirugías para retocar algunas zonas, como sus lolas luego de perder peso y ser mamá.