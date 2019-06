El actor mendocino Mike Amigorena habló sobre sus obsesiones, la idea de no convivir con su pareja y dejó en claro que se considera "súper femenino"."

Soy súper femenino, tengo un costado femenino....soy más contemplativo, más sensible, me gusta estar entre las mujeres, me gusta aprender de ellas, acompañarlas. Me torra estar con los tipos. Necesito estar en contacto con lo femenino", dijo el actor y cantante en dialogó con el ciclo radial Modo Aábado.

Y sobre sus obsesiones, indicó:"Soy re insoportable por momentos. Puedo ser muy meticuloso en el orden. A mí no me gusta que desgarres el paquete de galletas. Las galletas que son cuadradas vienen con un hilito, lo tenés que abrir para que quede la tapita de arriba y después puedas cerrarlo y ponerle una gomita para que no se humedezcan. A mí me dura un paquete de galletas, Sofía (la novia) es brusca, yo si tengo que cortar algo en fetas te corto en fetas de máquina, ella no, corta como en fetas de budín. Me molesta".

"Sigo con la idea de vivir en casas separadas, la idea va a estar siempre. Las almas y los cuerpos no, pero las casas sí. Ojalá se pueda mantener, me parece que eso es fundamental para la individualidad de cada ser humano. estamos disfrutándonos",aseguró Mike, descartando por el momento una convivencia con su actual pareja.

Fuente: Primicias Ya.