Melina Lezcano se arrepintió de operarse las lolas y reveló su inesperada razón

"Yo la pasaba mal, sufría mucho bullying", dijo ante la aprobación de Pampita y sus columnista que dijeron que por ser “flaca” también se sufre de esos acosos infantiles.

"Fue duro, llegamos a lo que siempre soñábamos, pero tuve que cambiar de colegio... fue horrible, me re cargaban", recordó y reveló: "Me burlaban, no tenía ni cola ni lolas. Me daba inseguridad... Siempre tuve un trauma, desde chiquita, por eso me hice las tetas a los 21 años... Hoy digo 'qué boba'... Desde los 15 decía que me iba a operar...".

"Tal vez son esas cosas que levantan la autoestima", acotó Pampita pero Lezcano sumó: "Hoy digo 'qué estúpida'. Mirá si un par de tetas te van a cambiar la autoestima".