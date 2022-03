"Me di el lujo de abrirlo en tanga", Melody Luz redobló y explotó todo

Melody Luz2.jpg

Antes de entrar, Melody Luz ya había dado muestras de su talento y belleza cuando participó en Bailando por Un Sueño como compañera de Cucho Parisi.

Además, la bailarina trabajo en obras teatrales y mega producciones incluso protagonizando obras en el Gran Rex.

Melody Luz prendió fuego el Gran Rex

Desde allí, la también actriz de SEX, la picante obra de José María Muscari, compartió una postal que enloqueció a sus fans.

Luciendo un conjunto de lencería roja infartante, Melody Luz posó junto a dos compañeras y prendieron fuego las redes sociales.

melody luz tanga.jpg

"Me di el lujo de abrir un Gran Rex en tanga, 12/2/22 en el corazón", escribió atrevida junto al álbum que subió antes de su ingreso al Hotel de los Famosos.

La carrera de Melody Luz

Melody es bailarina y se hizo conocida cuando participó del Bailando por un sueño en donde fue la compañera de Cucho Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes.

Con apenas dos años empezó a bailar en una escuela de su barrio. “Cuando bailo no me pienso, soy carne y a la vez espíritu, y me siento plena -confiesa-. Bailar es libertad, expresión, y es encontrarme con mi esencia”, dijo tiempo atrás en diálogo con Infobae.

Melody Luz1.jpg

Ahora en el reality sorprende a más de uno por su sencillez y su extrema sensualidad. Es que no solo se muestra muy simpática y extrovertida sino que además tiene un juego de seducción con uno de los cocineros de El Hotel de los Famosos.

Los 16 famosos, quedan 15 tras la eliminación de Militta Bora, deberán permanecer encerrados en un hotel y en el que deberán convivir hasta que el juego se los permita. El ganador o la ganadora deberá permanecer adentro por un término de cuatro meses, que es lo que la producción espera que dure este ciclo, según se informó.