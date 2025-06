Mauro Icardi desesperado por su inminente vuelta a Turquía: "No las veo más".

En su descago, Mauro Icardi expresó su angustia por no poder tener un vínculo con sus herederas, en especial, ante su inminente regreso a Turquía donde, según trascendió, las menores no quieren viajar.

"Seños juez se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más... No habiendo riesgo cierto alguno, ni conducta previa alguna de mi mandante que alimente el mitómano miedo aludido por la madre y su representación letrada, que tanto dañan a las nenas, es que solicito a Su Señoría se sirva ordenar que las niñas estén con su padre hasta su viaje a Turquía”, confesó el futbolista.