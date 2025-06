"No quiero ser parte de una sociedad que tenga que dejar de comer para verse bien, ni tener que pasar por un quirófano para satisfacer a otros (ojo! el/la que lo hace no está mal, cada uno es libre de hacer lo que le haga sentir mejor pero la salud está primero siempre)“, aclaró y reveló: ”Estoy en mis días, sí, soy mujer, sí, me veo más inflamada cuando tengo mi período, tengo grasa que cubre mi vientre, soy bajita y con piernas y caderas grandes, no tengo pechos perfectos y mis brazos son voluminosos pero esas son justamente las cosas que más amo de mí, son las cosas que Dios me proporcionó y estoy agradecida por eso", añadió.

Coti Romero defendió su look

“La verdad es que empecé el gimnasio por salud pero no me cuido con las comidas porque me hace feliz comer sin pensar en lo que el resto quiere o no de mí. Me gusta vestirme como quiero sin seguir patrones ni ‘consejos’ porque esas son cosas completamente subjetivas y porque al final del día sólo importa lo que yo quiero porque es mi vida, mi elección y porque la única persona que va a vivir conmigo hasta el día que me muera, soy sólo yo”, remarcó Coti Romero.

coti romero criticas looks gran hermano.jpg Coti Romero respondió a las críticas sobre su cuerpo: "Tengo grasa en el vientre".

Por otro lado, señaló: “Quiero que vean mi cuerpo tal y como es, con celulitis, con grasa, con manchas y más, así natural. Porque hace un tiempo que decidí mostrarme tal cual soy, hace tanto que no me inyecto nada, no quiero, porque me acepto así, me amo más que nunca y porque soy esto y ojalá más personas puedan sentir lo mismo y poder aceptarse sin más, ser reales, con menos estereotipos que nos encasillen, cuidarnos sólo para nuestro bienestar. Ojalá vos, que te sentís juzgado/a y/o insegura/o por alguna razón, puedas entender esto y puedas abrazar tus ‘defectos’ que te hace ser quién sos".