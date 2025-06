¡Escándalo! Wanda Nara demandada por sus vacaciones en Jujuy: ¿se queda sin viajes?

"El futbolista tiene miedo de que se las lleve del país", explicó Ángel de Brito en LAM antes del leer los documentos que presentó el equipo legal de Mauro Icardi en la justicia."Decrete como medida cautelar la prohibición a la señora Nara de sacar a las niñas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una salvedad de ir a Santa Bárbara". Esta excepción se debe a que la familia residía allí cuando convivían.

El polémico look de Wanda Nara en Jujuy

Como siempre hace en sus viajes, Wanda Nara está compartiendo en su cuenta de Instagram todos los detalles de su estadía, mostrando sus paseos, recorridas gastronómicas y, sus looks. Desde el primer momento de su llegada, Wanda Nara ha usado el paisaje del norte argentino para imponer tendencia subiendo la vara con cada una de sus apuestas.

Ahora, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores jugándosela con un atuendo de lo más glam y llamativo. A pesar del terreno, Wanda se lució con unas botas de taco alto animal print, bodysuit mega cavado, jeans y tapado de piel, imposible de pasar desapercibido.

Una vez más, su elección fashionista se llenó de comentarios y reacciones en segundos generando las más variadas opiniones. Desde "No podés estar así" a "Quiero el vestidor de Wanda Nara", el look de la rubia provocó polémica.

Wanda Nara cuestionada por el look de su hija en Jujuy: su descargo

En medio de su batalla judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a armar sus valijas y viajó al norte argentino acompañada por sus hijas.

Fue la misma Wanda Nara quien mostró todo en su cuenta de instagram, arrancando con misteriosas fotos desde un avión privado repleto de regalos de Hello kitty donde también mostró el look de su hija Francesca.

Desde hace varios días, la pequeña ha llevado el mismo buzo canguro color celeste lo que generó cuestionamientos y críticas hacia Wanda Nara acusándola de no preocuparse por la ropa de la pequeña.

Lejosde dejarlo pasar, Wanda Nara explicó los motivos del atuendo de Francesca. “Contexto: le pedí a Fran que deje de usar su buzo celeste. Me contestó ‘mamá, es el buzo que me dejó mi mejor amiga que se fue a vivir al exterior. Le prometí que lo usaría mucho, ya que me dejó su buzo favorito’”, escribió Wanda Nara en una historia de Instagram.