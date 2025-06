No es para colgarlas en la cocina: qué quiere decir que la tabla tenga un agujero y para qué sirve

Este tipo de tablas son muy usadas en cualquier cocina, pueden ser de plástico, de madera, para cortar verduras o para cortar carne. Pero lo cierto es que muchas personas piensan que este pequeño orificio ubicado en una esquina de la tabla es simplemente para colgarla en la cocina y ahorrar espacio. Pero la realidad es que tiene una finalidad mucho más práctica que pocos conocen.

Cuál es el significado del agujero en la tabla de picar

Para qué sirve el agujero de la tabla de picar (1).jpg No todos saben para qué sirve este pequeño orificio, pero sin duda es muy útil en la cocina

Seguro que en más de una ocasión, has comenzado a cortar y a picar verduras y luego una vez cortadas las has agarrado con la mano y las has echado en la olla o sartén. O también, has acercado la tabla de cortar sobre la que están las verduras listas para cocinar y con la ayuda del mismo cuchillo que has usado para cortarlas, las ha ido echando. Algo que hacemos todos, pero que en realidad es un error.