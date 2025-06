Una vez más, su elección fashionista se llenó de comentarios y reacciones en segundos generando las más variadas opiniones. Desde "No podés estar así" a "Quiero el vestidor de Wanda Nara", el look de la rubia provocó polémica.

wanda nara look polemica jujuy.jpg El look de Wanda Nara en Jujuy que provocó una ola de críticas: "¡No podés andar así!".

Wanda Nara cuestionada por el look de su hija en Jujuy: su descargo

En medio de su batalla judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a armar sus valijas y viajó al norte argentino acompañada por sus hijas.

Fue la misma Wanda Nara quien mostró todo en su cuenta de instagram, arrancando con misteriosas fotos desde un avión privado repleto de regalos de Hello kitty donde también mostró el look de su hija Francesca.

Desde hace varios días, la pequeña ha llevado el mismo buzo canguro color celeste lo que generó cuestionamientos y críticas hacia Wanda Nara acusándola de no preocuparse por la ropa de la pequeña.

wanda bara buzo hija.avif

Lejosde dejarlo pasar, Wanda Nara explicó los motivos del atuendo de Francesca. “Contexto: le pedí a Fran que deje de usar su buzo celeste. Me contestó ‘mamá, es el buzo que me dejó mi mejor amiga que se fue a vivir al exterior. Le prometí que lo usaría mucho, ya que me dejó su buzo favorito’”, escribió Wanda Nara en una historia de Instagram.