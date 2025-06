Filtran qué dijo la China Suárez sobre el escándalo del motorhome a espaldas de Pampita.

"Es así esta chica. Desde hace tiempo que no hablamos, pero como muchos famosos se hacen los buenos por adelante y por detrás son otra cosa", sentenció sobre el polémico accionar de la China Suárez.

Pampita confirmó que la China Suárez la llamó en medio del escándalo con Wanda Nara

Pampita rompió el silencio y fue contundente tras el último escándalo que protagonizaron la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara.

Luego de que Wanda Nara acusara a la China Suárez de arruinar el encuentro de Mauro Icardi con sus hijas, la China denunció amenazas y mensajes agresivos por parte de los usuarios en las redes.

Al ser consultada sobre la situación de la China Suárez, Pampita fue contundente. “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”, dijo sin vueltas.

A pesar de no querer hablar de la pelea entre la China y Wanda, la top confirmó que se comunica con la China Suárez e incluso habló con ella los últimos días. “Claro que hablamos, por supuesto. Y hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle para su regalo. Hablamos como tiene que ser, porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces”.

¿La China Suárez distanciada de sus amigos?

En medio de las repercusiones por las declaraciones de Lali Espósito sobre la China Suárez, en A la Tarde revelaron otra crisis de la actriz con sus amigos más íntimos.

Desde que está en pareja con Mauro Icardi, la China Suárez se habría distanciado de su círculo más cercano, incluido su peluquero y mano derecha, Juanma Cativa.

"Empiezan a notarse algunas incomodidades en el círculo íntimo de la China Suárez. De alguna manera, ese entorno que la acompañaba en las buenas y en las malas, uno lo busca y no lo encuentra. Desde que Mauro entró en su vida, las cosas comenzaron a cambiar”, reveló Cora Debarbieri.

"El entorno de Icardi le habría expresado a la China ciertas incomodidades respecto a algunas personas de su círculo más íntimo. Caro Nolte y Juan Manuel Cativa brillan por su ausencia en el último tiempo de la vida de la actriz. La última vez que se los vio juntos fue en Pascuas”, agregó sobre la llamativa ausencia de sus amigos en los últimos meses.