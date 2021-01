Masterchef Celebrity: Belu Lucius se hizo pis encima

“Me estoy tentando y me voy a mear. ¡Me estoy meando! ¿Entendés que se me está cayendo el chorrito de pis?”, expresó Belu durante y al finalizar la prueba. Santiago del Moro no lo podía creer y le tuvo que preguntar varias veces qué le pasaba. Ella, sin timidez, afirmó: “Chicos, me hice pis”.

Después de esta etapa, el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, anunciaron que los integrantes de la pareja deberían competir entre ellos para definir cuál era el mejor plato y, así, ganar una de las tres estrellas del día. Y los chefs decidieron otorgársela al Polaco y no a Belu. Por su parte, Claudia Villafañe le ganó a Sofía Pachano y Franchín derrotó a la griega.