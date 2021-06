Además de disfrutar de los paisajes mendocinos, Maru volvió para seguir con su labor como madrina de la Fundación Conin donde colabora desde hace más de diez años.

"Me desperté un día y dije tengo que ir a Abel, tengo que ayudarlo no solo a cumplir su sueño sino también a que siga adelante", dijo sobre su rol como madrina y adelantó que el día viernes estará cocinando junto a madres de la fundación para enseñarles a cocinar y a aprovechar los elementos con los que cuentan.

Además, la pastelera que tiene varios de sus hijos en vida escolar, habló de los retos de la maternidad y en especial de los desafíos que ha tenido con las clases virtuales y los zoom.

"Soy muy meticulosa con cada uno de mis hijos. No soy una mamá culposa, me gusta tener mi libertad, hacer las cosas que me gustan pero siempre estoy atenta a las necesidades de mis hijos, siempre estoy muy pendiente", dijo sobre sus secretos como mamá.

En cuanto a las clases virtuales aseguró que ha sido muy difícil y complicado y expresó su deseo de que vuelvan las clases a la normalidad, haciendo hincapié en la importancia de los lazos de los niños con sus compañeros y la importancia de la vida social en el desarrollo de su personalidad.

Además recordó sus inicios en la televisión de la mano del chef Francis Mallman a los 24 años.

La nota en vivo: