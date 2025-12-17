Martita Fort hizo una producción selvática en bikini taparrabos y generó enorme revuelo

martita fort selvatica Martita Fort más diosa que nunca en la tapa de la revista Hola.

"No soy de enojarma fácil y no me engancho con las críticas. Dejo de importarme lo que digan", dice Martita Fort a la revista. Además la top habló de su situación sentimental. "Estoy soltera y muy tranquila. El día que esté en pareja voy a presentarla".

¿Martita Fort saliendo con un ex Gran Hermano?

Días antes, Martita Fort fue vinculada con un ex participante de Gran Hermano según contaron en Infama. "Hay un ex Gran Hermano que ayer estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria", arrancaron mientras mostraban el video de Cata con el ex Gran Hermano, Alan Simone.

alan martita Alan Simone habría tenido una cita con Martita Fort.

"¿A dónde fueron a comer?", dice Gorosodi A lo que Alan contestó: "Ahí en Costanera, no me acuerdo cómo se llama... fui con una amiga. Con mi futura señora", sigue el joven aunque sin decir el nombre de Martita pero dando todas las pistas.

Martita Fort furiosa con Virginia Gallardo

Días antes, Martita Fort habló en los medios y hundió a Virginia Gallardo luego de que la ex vedette publicara una foto junto a Ricardo Fort, antes de las Elecciones Legislativas 2025.

virginia gallardo ricardo fort Martita Fort apuntó contra Virginia Gallardo tras su foto con Ricardo Fort.

“Me parece bastante de cuarta. Mi papá hace 12 años que no está y ella podría haber puesto algo suyo... sobre todo porque dijo que quería desligarse de la imagen de mi papá. Podría haber hecho campaña política con otra cosa”, sostuvo Martita Fort en Puro Show.

Además, Martita Fort se refirió a la ausencia de Virgina Gallardo en el reality sobre Ricardo Fort que se estrenó en el 2024. "Cuando pasó lo de la serie, se quemó sola. Nadie habló de que ella no quiso aparecer porque no se le pagó. Yo tenía buena relación hasta hace un par de años, pero quiso cobrar por estar en un documental de mi papá, como no pudo, salió a decir que no quería hablar de él pero después hizo un programa entero hablando de él”, explicó Martita Fort sobre la decisión de Gallardo.