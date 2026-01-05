Martita Fort furiosa en Punta del Este: "¡Me chorearon!"

“Me cag… la fiesta. ¡Devuélvanme la plata! Me chorearon 20 lucas”, arrancó furiosa. “Llegué, tomé un champagne y empezó a llover. Éramos 18 personas. A la media hora apagaron la música y te tenías que ir... Estaban todos a las puteadas. No te dejaban llevarte ni el trago”, agregó Martita Fort quien explicó que pagó la entrada premiun de 20 mil dólares a diferencia de la mayoría que fue por la de 10 mil dólares.

El impactante posteo de Martita Fort despidiéndose del 2025

Días antes de su llegada a Punta del Este, Martita Fort abrió su corazón a sus seguidores y compartió sus emociones hablando por primera vez de las dificultades que atravesó en los últimos meses.

"Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona", arrancó Martita Fort en sus stories de Instagram.

martita posteo depresion La impactante reflexión de Martita Fort.

"Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión... Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien", expresó muy reflexiva Marta Fort.

"Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”, cerró la joven ansiosa por el año siguiente.