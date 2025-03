Fiel a su estilo, Marina Calabró hizo su "luces y sombras" con una crítica de todos los detalles del nuevo programa de Viviana Canosa arrancando por la escenografía y la decoración. " "Arranco por las sombras. ¡La paleta de colores, señores! ¡Es un atentado a la retina! ¡Se te viene encima! ¡Decís 'aflójenme con el rojo, con el fucsia'!. Es mucho, demasiado", dijo.

marina calabro viviana canosa.webp Marina Calabró sobre la vuelta de Viviana Canosa: "Es un atentado a la retina".

"Ella está espléndida, me refiero al fondo, a los colores. Es más, no me dio demasiado Canal Trece, lo cual no sé si es bueno o malo, que una escenografía no sea lo esperado u obvio en un canal. Me parece mucho y un poco empastado, el rojo, fuscia, algún naranja. Hay que mirarlo con anteojos antireflex", agregó Marina Calabró en Lape Club Social Informativo.