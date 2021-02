Mariela Fernández aclaró cómo vivió la situación con Elio Rossi

La conductora le preguntó: “¿Cómo sería girar con el cul...?”. Y el conductor la invitó a mostrar una recreación. “Si quiere le muestro, póngase de espalda”, a lo que ella respondió: “Yo lo sigo a usted, yo le giro el c..., pero usted lo gira conmigo, venga”.

En el marco de su debut en la Tv Pública junto a Gabriel Corrado, Mariela habló en el ciclo "Por si las moscas" de la Once Diez y se refirió al tema.

“Yo lo re disfruté. Con Elio Rossi expliqué cómo un nueve se saca de encima a un defensor, pero sí, hubo mucho doble sentido. Si me guío por el lado estricto de la noticia, yo conté cómo desmarqué y convertí un gol, después en la cabeza de la gente empieza a jugar un juego y ahí se despertó la polémica”, comenzó explicando.

Cuando le preguntaron sobre los comentarios en las redes sobre un supuesto exceso del periodista, fue contundente: “¿Cómo me va a acosar sí cuando yo en un momento de ese juego, le digo ´cómo quisiera que seas mi atacante´? Si yo me hubiera sentido incómoda o atacada, ¿hubiera hecho ese comentario?”. Y continuó con la explicación: “Yo lo dejé a libre interpretación, fijate que no salí ni aclarar ni a decir nada porque lo viví con mucha naturalidad, me reí. Todo lo que transité, la crisis, fue para hoy para sentirme enraizada y que las cosas simplemente sucedan y yo la disfrute mucho, no voy a estar buscándole el pelo al huevo”.

Y finalizó: “Nos cagamos de risa y al otro día, perdió Boca, fue un baile y nos pusimos los dos a bailar una chacarera, un rock y un meneaito y de eso no dijeron nada. Al otro día lo hicimos”.