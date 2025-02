Marcela Tauro explotó contra Jesica Cirio y la liquidó: "¡Dejate de joder!"

jesica cirio marcela tauro.jpg

“Ella se fue este fin de semana, pero la noticia trascendió ahora. Lo hizo justamente por estos allanamientos que se vienen”, siguió. Lejos de quedarse callada, Marcela Tauro expresó su opinión y fue letal con Jesica Cirio: "Dejate de joder... había necesidad de casarse tan rápido", dijo sobre la corta relación de la pareja.

La palabra de Jesica Cirio

En BONDI, fue Yanina Latorre quien dio detalles de la situación sentimental de la pareja luego de comunicarse con Jesica Cirio a través de mensajes.

"Le escribí a Jesica Cirio Y me dijo que no estaba separada pero sí en crisis", arrancó Yanina. "Me dijo que no tiene nada que ver con las últimas noticias pero que es la primera pelea fuerte que tienen desde que están juntos", agregó sobre la escueta información que recibió de la ex de Insaurralde.

Días antes, Jesica Cirio no dio declaraciones de lo sucedido pero sí sorprendió a sus followers con un video. Fanática del fitness y la vida sana, la rubia mostró su receta para hacer trufas saludables. "Les traigo una receta de trufas súper rica y fácil de hacer. Un Snack ideal para esos momentos en lo que querés algo dulce pero también, saludable", escribió la modelo junto a su posteo.

Las acusaciones contra Elías Piccirillo

El empresario que al momento de ser detenido circulaba en un auto que no era de su pertenencia apuntó contra Elías Piccirillo. "Es obvio que está todo armado. Es obvio que fue Elías para no pagarte lo que te tiene que pagar", aseguró en plena crisis de nervios.

Además salió a la luz un audio entre Elias Piccirillo y su socio en los que admite haber invertido en el negocio. "Pero yo te lo di hace poco esos 6 palos. Te di primero uno, dos. Después me devolviste...", se escucha decir a Piccirillo admitiendo su participación.

Ahora, el periodista Guillermo Pardini habló de lo sucedido en el programa Entrometidos y dio más información sobre el polémico pasado del empresario. "Me dicen que viajó a Dubai junto a 10 mujeres en avión privado y habría gastado diez millones de dólares durante su estadía", dijo.