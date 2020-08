Diario UNO

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

Moria Casán y Nacha Guevara se sacaron chispas durante toda la gala del lunes en el "Cantando 2020" y hasta hablaron de sus edades.

Te puede interesar: Tras revelar que engordó 14 kilos, Ivana Icardi se mostró en bikini

Ahora, Moria hizo un móvil para LAM y dio detalles desconocidos de su relación con la jurado.

"¿En qué quedó tu amistad con Nacha Guevara, la hermandad que tenían? Porque la chuceás todo el tiempo y ella se calienta”, le dijo el conductor.

"¡Qué se va a calentar, Nacha! Tiene blindex anticalentura. Se calienta con ella misma. Estamos perfectas, la hermandad no se corta, queda en un stand by, algunas veces, cuando sentís que no tenés que tenerle tanto respeto a una persona que te falló en algunas cosas morales, pero mi hermandad sigue. Es algo súper personal y no lo voy a decir, porque estaría rompiendo algo bueno como es la amistad. Yo soy muy íntegra, muy noble, muy leal y muy a favor. No le digo a cualquiera 'amigo'. No soy una pelotuda Roberto Carlos, que tiene un millón de amigos".

Ángel retrucó: "¿Se deben una charla?". Pero Moria Casán minimizó el asunto: "No, tenemos charla. Hay una fisurita mía que no hace falta aclararla. Ella sabe muy bien".

Días antes las integrantes del jurado se tiraron varios "palitos" durante todo el programa y el punto máximo del cortocircuito llegó cuando La One le daba su devolución a Jey Mammon.

Te puede interesar: Buscó por casi 20 años a su hija y la encontró gracias al voley

"Para pirámide de vaselina, que es lo que me pasa a mí en la vida y por eso soy una mujer feliz, plena a mi edad, que es muy cercana a la de la señora pero un poco más joven", continuó Moria, haciendo referencia a Nacha.

"Un año y medio", precisó Guevara. "Bueno, no importa, verán las diferencias. Una es la piel, la otra es toda entera", disparó Casán.

"Pero vean la diferencia", retrucó Nacha. "Ahora les mostramos la diferencia, nos ponemos en bolas. Claro, para ver las diferencias hay que ponerse en bolas, en cuero, por favor, mi amor", la desafió Casán.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Guevara mostró una de sus piernas sobre el atril.