Rodrigo Lussich presentó un divertido segmento de “famosos que envejecieron como señoras”, en sus clásicos Escandalones y Martín Cirio La Faraona lo destrozó.

"Me levantaron a las tres de la tarde con bardo. En Intrusos, Rodrigo Lussich está haciendo un ránking de famosos convertidos en señoras. ¿Les suena conocido esto? Porque creo que ya lo vi. Ah sí, en mi Instagram”, expresó con sarcasmo el comediante a través de sus historias.

“Encima entro al Twitter de la Lussich y me tiene bloqueada. O sea, me tenés bloqueada para Twitter, pero con las ideas no hay bloqueo. A ver, todos nos inspiramos o choreamos, pero pasá la fuente o al menos no te hagas el pelotudo. No lo descubriste vos, lo choreaste”, continuó Cirio.

Enojado en especial por la comparación de Mariano Martínez, les pidió a su más de un millón de seguidores que se dirijan a Twitter para dedicarle el hashtag #LussichRatera al exconductor de El Nueve, y este rápidamente se convirtió en tendencia nacional.

“Hagamos TT #LussichRatera para que entiendan que hay que laburar, y si 'nos inspiramos' en ideas ajenas, minimo decirlo y no hacerse el boludo”, escribió el instagramer en la red social del pajarito y sus seguidores arrasaron.