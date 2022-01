Luis Brandoni fue dado de alta: "Tuve una mala reacción a la tercera dosis"

“Han difundido cosas que no son ciertas. Me vi un poco perdido y desorientado. Tuve una mala reacción por la vacuna. Me internaron porque había peligro de un ACV. Acaban de darme el alta”, escribió en su cuenta de twitter.

Luis Brandoni se encuentra en Mar del Plata donde está protagonizando la obra "El Acompañamiento" en el teatro Bristol de esa ciudad balnearia.

Desde la cuenta de Twitter oficial del Multiteatro informaron el martes que “por indisposición física del señor Luis Brandoni” la función de ‘El acompañamiento’ del martes se suspendió. Y aclararon que las entradas se canjeaban o devolvían por los mismos canales por donde fueron adquiridas. Teatro Bristol, Mar del Plata.

A pesar de lo sucedido, el actor regresará a las tablas y se presentara en las funciones de este miércoles.