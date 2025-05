brancatelli exigencias luciana elbusto.avif Luciana Elbusto reveló cómo hicieron para que la mujer de Brancatelli no se enterara de su romance.

“Y eso no sé, eso es algo de la pareja. A ver, todos dicen cinco años, pero no es que estuvimos cinco años. O sea, también tuvimos nuestro vínculo de amistad a veces”, explicó Luciana Elbusto sobre el desconocimiento de Cecilia Insina de la aventura de su marido.

La reacción de Luciana Elbusto luego de que la mujer de Brancatelli la tratara de "despechada"

En A la Tarde, Luciana Elbusto incluso dio su opinión luego de que Cecilia Insigna, esposa de Brancatelli, publicara un descargo hablando de debilidad masculina y despecho, que estaría dirigido a la periodista de Paparazzi.

“Me parece que está bien y, obviamente, va con la línea de ellos y lo que habíamos decidido en un principio”, dijo sobre el acuerdo que tendría con Brancatelli y su esposa.

“Los tres habíamos decidido no hablar y que el tema se corte, pero ¿qué pasaba? Si ellos no hablan, yo trabajo en el medio, en el ambiente, y es a quien buscan ustedes. Yo sentía que a mí nadie me cuidaba”, siguió sobre su decisión de hablar en los medios y defenderse.

Luciana Elbusto confirmó su vínculo con Diego Brancatelli.

Horas antes, Luciana habló como nunca antes y confirmó su vínculo con el periodista en medio de todas las repercusiones.

En un video que grabó para Paparazzi, Luciana Elbusto dio detalles íntimos de su relación con Brancatelli. "No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción... empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”, arrancó explicando sobre el inicio de su romance.

"Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad y otras mentiras. Diego jamás me regaló nada como se dijo. Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años, más o menos después de la pandemia, empezamos a tratarnos de nuevo y a generar un vínculo que queda para nosotros cómo fue y cómo nos sentimos", reconoció admitiendo su relación.

luciana elbusto brancatelli.jpg

"No quiero quedar mal con la otra parte porque cada uno elige cómo, cuándo y dónde hablar. Quizás buscan otra forma. Tenemos familia y cada uno conoce qué es mejor para ellos. Diego no habla, siempre fue así", agregó sobre el accionar de la mujer de Brancatelli.

Muestran los chats sexuales de Diego Brancatelli con su amante periodista: "¡Transpirados!"

Yanina Latorre revolucionó la pantalla de Salvese Quien Pueda al mostrar los explosivos chats entre Diego Brancatelli y su amante, la periodista Luciana Elbusto.

En twittter, un usuario compartió los chats que el community manager de la periodista le mandó exponiendo su relación clandestina con Diego Brancatelli. "Este chico, que es Diego Álzaga Unzué, puso: 'Señores, estos son los DM que Brancatelli le manda a su amante y quería evitar que se difundan. Ahí tienen al 'faro moral que da clases de familia'. Vean'", arrancó explicando Yanina Latorre.

"Ellos, obviamente, ya salieron a decir que son fake, que están hackeados. Son chats de Instagram", siguió Latorre. "Ella es muy sexual, parece. 'Si Jesús murió en la cruz clavado, podés clavarme también aun en Semana Santa'".

chats brancatelli amante.jpg

"'¿De Cristo?', le pone él. 'Sí, te clavo cuando podamos. Igual, posta, se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo entré, como acabé adentro tuyo, los pechos pegados, transpirados, esa boca que necesito cinco besos'", continuó leyendo el chat Yanina. Y agregó: "'Me quedé pensando en lo rica que estabas, con qué ganas te la comí, me podría quedar una hora, literal, una hora por cronómetro".