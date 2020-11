Lola Latorre protagonizó una campaña publicitaria y los clientes le dijeron de todo: "No vamos a comprar más"

https://www.paparazzi.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Lola-1.jpg

"Como cliente de la marca, no refleja lo que es realmente. Flojo al elegir la modelo correcta" escribió "Micatoniolli". Para "Rojofama", "Me parece que quieren cambiar de público con la elección de la modelo. No me siento reflejada como cliente de hace años". Por otra parte, "Flor.Alsberg" escribió "Creo que con la elección de esta modelo que es lo menos dejaré de comprar. Qué pena". "Será influencer, pero dudo que represente al público objetivo de la marca" manifestó "Podgornikdaniela".

Lola sin embargo no hizo ningún comentario al respecto.