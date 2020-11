Lola Latorre nerviosa al responder sobre la fiesta clandestina: "Parece un interrogatorio policial"

https://media.diariouno.com.ar/p/3ffa246c9fc135f393aa0e30d60c9679/adjuntos/298/imagenes/005/961/0005961882/esta-seria-la-fiesta-clandestina-la-que-fue-lola-latorre.jpeg

"Primero quiero aclarar que lo de Pablo Ruiz fue totalmente diferente. Yo no asistí a una fiesta clandestina, no me puse a bailar, subí fotos, videos, hubo fotos mías. Muéstrenme una foto donde esté yo en una fiesta. No sucedió eso, entonces yo voy a contar mi versión y si toman esa medida la verdad que me duele porque sí, fui una idiota que no medí esas consecuencias. Cualquier persona de 19 años se manda estas cagadas. Ya sé que estamos en un contexto donde hay una pandemia y es todo muchísimo más grave, pero fui siendo una boluda, con la mejor de mis intenciones, y nunca pensé que esto iba a saltar de esta manera. Fui y me hago responsable de todos mis actos, en ningún momento intenté esquivar a nadie, ni irme con mi auto, voy a explicar eso siempre. Voy a hacer fuerza para que no me echen porque no asistí a una fiesta clandestina", arrancó en diálogo con LAM al ser consultada sobre su posible salida del Cantando a partir de esta situación.

"Yo a Lucas le conté cómo había sido toda la situación , obvio que hablamos al día siguiente, y nada, me dijo que esté tranquila, que estas cosas pasan, que fui una boluda en hacerlo, pero que de mi versión, que cuente la verdad", explicó cuando le preguntaron sobre si había podido hablar con su compañero, Lucas Spadafora.

"La verdad es que yo estoy tomando todas las precauciones. Estaba acá, en mi casa, al aire libre, con dos amigas, que eso está permitido. Y yo ya no contagio, tengo el alta por el Covid", se defendió.

"La gente se puede conocer, yo conozco al dueño de casa y no por eso fui a la fiesta, parece esto un interrogatorio policial", se incomodó Lola ante las preguntas de las angelitas.