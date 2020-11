Lola Latorre explotó tras su cruce con Nacha Guevara: "No voy a dejar que me maltrate"

“Que Nacha opine lo que tenga que opinar, yo no quiero entrar en su juego y si esta va a tener que ser mi última gala, será. Como dije en la pista, hay un límite y no voy a dejar que me sigan insultando, diciendo cosas agresivas, y menos despreciándome de esa manera”.

“Yo vengo a cantar y a aprender, y en el momento en que lo dejo de disfrutar ya está. No contesté porque no quiero generar más polémica”, continuó. Indignada, siguió con su catarsis: “No le voy a faltar al respeto a Nacha ni le voy a contestar. Si piensa eso de mí que lo piense”.

“Llegar a la pista y todas las galas tener que estar preocupándome por pedirle perdón a la gente, o ahora bancarme comentarios agresivos insultándome no me parce que esté bueno. Ahora veré cómo voy a seguir. Mi mamá me dijo que me vaya del Cantando, que no va a dejar que nadie me maltrarte así. Fue fuerte que Nacha diga que soy un caso perdido porque no me conoce”, protestó.

Al final, Lola Latorre concluyó: “Voy a hablar con la producción. No me voy a seguir bancando el maltrato. Tengo respeto por mi equipo y entienden la decisión que sea que tome porque fue fuerte lo que me dijo Nacha. Es feo estar siempre en ese clima de tensión e irme siempre angustiada. No lo disfruto”.