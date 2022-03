"Lo que pasa ahí, pasa ahí", Mónica Farro sin anestesia

Mónica Farro vs Sol Pérez: Hubo acuerdo millonario

"No hablé más con él, aunque es un productor con el que no trabajaría más", dijo sobre su relación con Marín.

Más allá de que él puso la plata para solucionar esto, porque no sé a quién le convenía, aunque a mí sí me convino, no trabajaría con él porque los dobles discursos no me gustan”, admitió.

Mónica Farro liquidó a Sol Pérez

Además, Mónica Farro recordó lo sucedido durante la temporada teatral y dio detalles inéditos de la pelea con Sol Pérez en el camarín.

“La locura fue en el camarín de Carmen y estábamos todos presentes. Yo siempre digo ‘lo que pasa ahí, pasa ahí’ y por más que yo te quiera acusar de algo, siempre va a ser tu palabra contra la mía porque no se expuso”, indicó.

"Más allá de que nada de lo que dijo ella tenía que haberlo dicho, porque fue muy cruel con mi familia, con mi padre, mi hijo… cuando te querés meter con lo más bajo, mi actitud siempre es reírme, porque lo pone peor al otro. Pero peor fue lo que dijo en televisión”, señaló.

Mónica Farro reventó la red desde la cama

Mónica Farro y su marido suelen prender fuego las redes con sus publicaciones. Hace algunas semanas, la vedette quiso mandarle un mensaje con una postal desde la cama que dejó sin aliento a más de uno.

Posando de espaldas, con un hilo dental como única prenda y haciéndole un primer plano a su tonificada cola, la top reventó la térmica y arrasó.

"Te extraño amor", escribió junto a la foto en la que además se ve la mano de su pareja.