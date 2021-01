Lo que los signos del zodiaco no quieren que se sepa de ellos

ARIES

Es una persona que no respetará jamás a la autoridad, porque para aries, no hay más Ley que la que ellos mismos imponen. Lo prohibido para ellos no existe, si les dicen que no lo hagan no durarán en hacerlo.

TAURO

Los taurinos son tercos a más no poder, arbitrarios y no se frenan ni piensan en las consecuencias cuando quieren conseguir algo. Si se proponen un objetivo no dudarán en llevarse por delante lo que haga falta para tenerlo.

GÉMINIS

Los geminianos son manipuladores. Les encanta obtener información acerca de todo porque saben que la información es poder. Saben manejar a las personas y llevarlas hacia donde ellos quieren. Pueden ser muy venenosos e hirientes.

CÁNCER

Cáncer es gruñón, susceptible y calculador ante la vida. Es muy irritable y tiene cambios de humor muy abruptos. Cuando se enoja es muy difícil pararlo y puede decir cosas de las que se arrepentirá.

LEO

Leo hará que todo gire alrededor de su persona y sus deseos permanentemente. El leonino es arrogante, vanidoso, autoritario, mandón y contestón. Cree que jamás comete errores y puede llegar a ser demasiado egocéntrico.

VIRGO

Los virginianso son detallistas y les encanta juzgar a la gente y realizar las críticas más agudas y fulminantes. Son frontales y directos lo que hace que muchas veces ofendan. Les falta tacto, diplomacia y sutileza.

LIBRA

Libra es insaciable. No para hasta conseguir lo que quiere pero una vez que lo obtiene ya pierde su interés. Es muy indeciso en todos los aspectos de su vida lo que puede llegar a desesperar a las otras personas. Son muy sociables pero también vengativos.

ESCORPIO

Escorpio es un signo muy retorcido y vengativo. Siempre tendrá algo escondido bajo la manga, que utilizará para hacer el mal cuando haga falta. Puede llegar a ser la persona más fría, calculadora y maquiavélica de la faz de la tierra. La gente le teme.

CAPRICORNIO

Los capricornianos saben engañar a la perfección y son muy hábiles en aparentar que seguridad y confianza en ellos mismos aunque no lo sientan. Son rutinarios y no soportan que alguien cambie su estructura. Son muy tercos.

SAGITARIO

La única pasión de sagitario es ganar y ser primeros siempre. Son descarados, insolentes, atrevidos y aman las apuestas. Se hacen los torpes y las víctimas pero saben muy bien lo que están haciendo y cómo hacerlo.

ACUARIO

Son muy egocéntricos y se creen superiores a todos los que los rodean. Para acuario nadie se compara con ellos mismos aunque sabrán disimularlo muy bien. Se hacen los distraídos pero saben muy bien todo lo que pasa.

PISCIS

Piscis es confuso, contradictorio e incoherente. Por un lado quieren hacer una cosa pero por otro tienen obstáculos que constantemente lo frenan. Es muy generoso pero siempre lo hace calculadamente y buscando algo a cambio.