Lizy Tagliani compartió una foto de su infancia en la escuela: "Sos yo, y yo soy vos"

La comediante, de 51 años, compartió una foto que le hicieron llegar de cuando cursaba la primaria, más precisamente el 4° grado de la Escuela N° 56, en 1980.

La nacida en Resistencia, Chaco, recordó lo que le tocó vivir en su infancia con palabras de aliento y agradecimiento a "vivir como uno quiere".

Lizy-Tagliani-posteo-Instagram-niñez-escuela.jpg El posteo de Lizy en su cuenta de Instagram.

"Al lado del letrero de la escuela, al lado de no recuerdo quien, estoy... con los hombros encogidos, quizás por miedo quizás por vergüenza, no recuerdo, pero ya en ese entonces sentía algo en mi que me decía no tengas miedo que vas a poder vas a salir y algún día vas a encontrar esta foto que hoy no tenés porque no hay plata para retirarla y vas a decir no importa si hay plata o no, lo importante es no sentir miedo por decir y vivir como uno quiere....", esgrimió.

Y agregó: "Tranquilo Luisito, que allá en los próximos días vas a brillar y vas a estar orgulloso de ser quien gestó y aguanto los trapos de una Lizy que se viene... te amo, siempre estas en mi, sos yo, y yo soy vos.... Te amo Luisito".

Lizy-Tagliani-posteo-Instagram-niñez-escuela1.jpg La humorista también compartió la imagen en Twitter y en un círculo se señaló.

Lizy Tagliani también subió una historia a su Instagram

La humorista, que desde 2017 forma parte del canal Telefe, agregó en una historia "Linda... tranqui Luisito que todo va a estar bien... allá por el 2022 vas a recibir esta foto y vas a decir valió la pena".

Lizy-Tagliani-posteo-Instagram-niñez-escuela3.jpg En las historias de Instagram también se compartió la conductora.

Lizy Tagliani está de novia con un mendocino

La actriz está de novia con el político mendocino Sebastián Nebot. Se conocieron hace muchos años en Estación Miró, antes que llegue a la televisión y sea famosa.

"Ella siempre estuvo enamorada de él, siempre le gustó", le contaron a Diario UNO dando por sentada la relación que nació entre la conductora y el político.