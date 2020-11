Leticia Siciliani se cansó y reveló por qué faltó a Masterchef Celebrity

“Por suerte la producción estuvo conmigo y mis compañeros también. Me hubiera encantado tener un reemplazo, pero paso todo ahí en el momento. ¡Muchas gracias a todos!”, aclaró Leticia sobre por qué no pudo ser reemplazada en el momento.

En medio de las especulaciones sobre su ausencia, el jurado de MasterChef también fue duro con ella en su regreso al ciclo: “La semana pasada estuviste ausente, por lo cual no estuviste en la última gala de eliminación. Eso te pone en ventaja al lado de tus compañeros. Por eso, hoy vas a tener que tener el mejor plato, no uno de los mejores, si no el mejor plato, porque si no eso te lleva directamente al jueves de última chance”, le dijo Damián Betular.

Días antes, la hermana de Griselda Siciliani se había negado a revelar el motivo de su ausencia. "No voy a decir por qué no fui, es un tema privado y personal que sabe la producción, y que sé yo. Fueron por dos programas, nada más... Algunos se preocuparon por si tuve covid, pero lo hubiera dicho, no tendría por qué ocultarlo. Fue algo más personal”, afirmó Leticia en Cortá por Lozano.