Leticia Siciliani habló de su relación amorosa

La joven actriz de 28 años admitió que "estoy de novia, muy bien y en pareja. Con el tiempo aprendí a separar las cosas y entender que tengo una profesión y mi pareja otra. Y que no le interesa mostrarse. Mantengo la reserva por protección, porque así como estamos, estamos bien y ella no tiene ganas de que la muestre”, contó respondiendo a la gran pregunta que muchos se hacen "¿por qué jamás comparte contenido con su pareja?".

Letizia Siciliani en Masterchef donde quedó afuera.jpg

Siciliani sostuvo que eligió un bajo perfil para que su pareja se sienta cómoda, no quedar expuesta ante los medios y avanzar a paso firme en la relación: "Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto porque la amo”, expresó.

Además admitió que le encantaría formar una familia con su pareja y que para ello están pensando en algunas alternativas para concretarlo.

"Pienso que voy a querer tener hijos con ella porque desde que soy chica tengo el deseo de ser madre. Pero no es que tengo el deseo de quedar embarazada, porque no sé siquiera cómo quiero ser madre. Pero sin dudas quiero ser madre y obvio que lo voy a ser", afirmó la ex participante de Masterchef Celebrity.