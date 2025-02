¡Letal! Yanina Latorre reveló la verdad del trabajo de Luciana Salazar

Como siempre, Yanina Latorre levantó el guante y en su programa de radio analizó la entrevista dando su opinión más lapidaria sobre Luciana Salazar.

"Flaca, la chica tiene tu apellido, lo tuviste sola, dejá de meter tipos en el medio. El lo niega, no sos pareja, no te casaste, el tipo está casado y le querés cagar la vida, todo por 3 pesos, por que no trabajas de nada", comenzó el descargo de Yanina Latorre cuestionando a Luciana Salazar por sus denuncias a Martín Redrado. "No es tu ex marido, no es tu ex concubino, no tiene poque pasarte cuota... Anda a trabajar", siguió.